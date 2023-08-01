MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star’da yarışmacılar mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

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MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan yağlama yapmalarını istedi. Buna göre en iyi yağlamayı yapan Esra mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Gamze seçildi.

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MASTERCHEF ALL STAR 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın ilk takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan çeşit çeşit dolma yapmalarını isteyecek.

MasterChef All Star yeni bölüm bu akşam TV8 ekranlarında.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

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MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

  • ESRA (Kaptan)
  • SERGEN
  • DİLARA
  • AYAZ
  • ALİCAN
  • SEFA
  • AZİZE
  • ÇAĞATAY
  • BERKER
  • RIFAT

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

  • GAMZE (Kaptan)
  • TAHSİN
  • TANYA
  • ERAY
  • TOLGA
  • SUNA
  • BATUHAN
  • BARIŞ
  • MERT
  • EDA

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