MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan tulumba tatlısını yapmalarını istedi. Buna göre en iyi yağlamayı yapan tulumbayı yapan Sergen mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Barbaros seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın ilk takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan üç ülkenin karma yemeklerini yapmalarını isteyecek.

MasterChef All Star yeni bölüm bu akşam TV8 ekranlarında.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sergen (Kaptan), Tahsin, Dilara, Ayaz, Tolga, Azize, Suna, Alican, Gamze, Rıfat.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros (Kaptan), Eray, Tanya, Sefa, Esra, Batuhan, Çağatay, Barış, Eda, Mert.