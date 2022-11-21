MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme potasında Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra vardı. MasterChef’te son üçe kalan isimler ise Büşra, Barış ve Fatma Nur oldu. MasterChef Türkiye’de eleme gecesini kaçıranlar MasterChef’e veda eden ismi merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 2022 MasterChef bu hafta kim elendi? Fatma Nur, Barış, Büşra elendi mi?

Masterchef'te dün akşam ele gecesi yaşandı. Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra'nın olduğu potada MasterChef’e veda eden isim merak ediliyor. Peki, MasterChef’e kim veda etti?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef’te hafta boyunca yapılan oyunlar ve takım oylamaları ile eleme adayları; Fatma Nur, Tolga, Yağız, Barış ve Büşra olarak ilan edilmişti.

İLK TURDA NELER OLDU?

Eleme turunun ilk oyununda MasterChef jüri üyesi şefler, yarışmacılarından "kızılcık" ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Eleme potasından kurtulan isimler; Tolga ve Yağız olarak açıklandı.

MasterChef’te son 3'e Barış, Büşra ve Fatma Nur kaldı.

İKİNCİ TURDA NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'de elenen ismin belirleneceği eleme finalinde yarışmacıların yapacağı yemek ilgi çekti. Yarışmacılar, Somer Şef'in imza tabağı olan 'Ben saksı değilim' yemeğini yaptı.

MasterChef’te Fatma Nur, Somer Şef'in imza tabağını en iyi yapan olarak potadan çıkmayı başardı. Büşra ile Barış ise son ikiye kaldı.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye’de jürinin değerlendirmesi sonucu bu hafta yarışmaya ve hayallerine veda eden isim açıklandı.

MasterChef’e bu hafta veda eden isim Barış oldu.