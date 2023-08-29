MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan baklava yapmalarını istedi. Tüm baklavaları inceleyen şefler tabak belirledi.

MasterChef'te en iyi baklavayı yapan isimler Esra, Ayaz, Sefa, Sergen, Tahsin ve Çağatay oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Esra ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi baklava yapan Esra mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Alican seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Esra, Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Alican, Tahsin, Ayaz, Barbaros, Kıvanç, Gamze, Suna, Çağatay, Eda, Barış.