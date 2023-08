MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?