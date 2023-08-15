MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam haftanın kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef All Star’ın yeni haftasında kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve takımlar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan kutlama pastası tatlısını yapmalarını istedi. Tüm pastaları inceleyen şefler, Azize, Barbaros, Tolga, Eda ve Tahsin'in pastasını 5 tabak olarak belirledi.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Azize ve Eda kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı.

Buna göre en iyi kutlama pastasını yapan Azize mavi takım kaptanı oldu.

jhgsstrh.jpgMasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Kıvanç seçildi.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

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MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Azize, Sergen, Dilara, Tanya, Barbaros, Sefa, Gamze, Esra, Rıfat, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kıvanç, Tahsin, Ayaz, Tolga, Eray, Barış, Suna, Çağatay, Batuhan, Eda.

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