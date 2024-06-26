MasterChef Mehmet Şef zayıflama sırrını açıkladı. 40 bedene düştü

MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonu, jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın gözle görülür değişimi ile başladı.

Ünlü şefin kilo vermesi, izleyicilerin dikkatini çekti.

Son bölümde bir yarışmacının kilo kaybını gözlemleyen Mehmet Şef, kendi kilo verme sırlarını paylaştı.

"LİMONLU SUYA BORÇLUYUM"

Mehmet Yalçınkaya şunları belirtti:

"Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum"

İşte Mehmet Şef'in dikkat çeken kilo verme öyküsü ve bu süreci nasıl yönettiğine dair detaylar...

Sabah:

Kahvaltı:

• limon

Bir bardak limonlu su

Yulaf ezmesi veya tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve yumurta

Taze meyve (meyve türüne göre, örneğin çilek veya muz)

Ara Öğün:

• cheese Bir dilim kepekli ekmek üzerine lor peyniri veya az yağlı peynir

• limon

Bir bardak limonlu su

Öğle:

Öğle Yemeği:

• Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates gibi)

• fish Izgara tavuk veya ızgara balık

• limon

Bir bardak limonlu su

Ara Öğün:

• Bir avuç badem veya ceviz

• limon

Bir bardak limonlu su

Akşam:

Akşam Yemeği:

Izgara sebze (patlıcan, kabak, biber gibi)

• Bulgur pilavı veya kepekli pirinç

• limon

Bir bardak limonlu su

Ara Öğün (isteğe bağlı):

• Bir meyve veya bir bardak yoğurt

• limon

Bir bardak limonlu su

MASTERCHEF MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 21 Ocak 1974'te Bolu'da doğan ve Türk mutfağının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen aşçı ve şef olmasıyla biliniyor.

Mehmet Şef'in mutfakla tanışması, çocukluk yıllarında anneannesiyle birlikte yöresel yemekler hazırlamasıyla başladı. Bu tutkusu onu, 1994 yılında İstanbul'a gastronomi eğitimi almaya yöneltti.

Mehmet Şef, eğitim hayatı boyunca birçok önemli restoranda çalışarak tecrübe kazandı.

2000 yılında Swissôtel The Bosphorus'ta Executive Chef olarak görev aldı ve burada Türk mutfağını dünya çapında tanıtmaya önemli katkılarda bulundu.

MasterChef ile Ünlü Olma: 2011 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyesi olarak yer alan Mehmet Şef, sempatik tavrı, engin bilgisi ve tutkulu sunumuyla izleyicilerin sevgisini kazandı. Bu sayede Türkiye'nin en tanınmış şeflerinden biri haline geldi.

Mehmet Şef, MasterChef'teki başarısının yanı sıra, birçok ödüle layık görüldü ve gastronomi alanında önemli katkılarda bulundu. Kendi restoranlarını açtı, yemek kitapları yazdı ve gastronomi eğitimine katkıda bulundu.

Mehmet Şef, Türk mutfağına olan tutkusuyla tanınır. Yöresel lezzetleri korumak ve geliştirmek için çalışmakta ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmakta.

Mehmet Şef, lezzet ve sunum açısından mükemmeliyetçi bir şeftir. Yemeklerinin her detayına özen gösterir ve en iyiyi sunmaya çalışır.

Mehmet Şef, MasterChef'teki sunumuyla da izleyicileri etkilemektedir. Eğlenceli ve bilgilendirici sunumuyla mutfakla ilgili birçok bilgiyi izleyicilere aktarmakta.

Mehmet Şef, yardımseverliğiyle de bilinir. Gastronomi alanındaki birçok projeye destek olmakta ve genç aşçılara mentorluk yapmakta.