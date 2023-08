Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star haftanın eleme gecesinde yarışanlardan biride Mert Yılmaz oldu. Peki, Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star sezonunun beşinci haftasında eleme gecesi yaşandı. Haftalardır eleme potasında mücadele veren Mert Yılmaz dün akşam MasterChef All Star'daki hayallerine veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR MERT YILMAZ KİMDİR?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve aslen Bolu Mengenli.

Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, özel bir catering firmasını aşçılığını yapıyormuş. Taksicilik yaptığı Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş.

MasterChef Mert 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiş.

Seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok seven MasterChef Mert bu sekiz yıl boyunca dünyanın değişik yerlerine seyahat etmiş.

Masterchef'te Mert Yılmaz 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 7. olarak tamamlamıştı.