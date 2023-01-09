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Masterchef Metin Yavuz kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli?

Materchef Türkiye programı yarışmacılarından Metin Yavuz haftalardır yarışmada yarışarak son 3’e kalmayı başardı. Masterchef’in büyük finalinde finalist olmak için ter döken Metin Yavuz’un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef Metin Yavuz kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli?

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:04
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Masterchef Metin kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli?

Masterchef Metin Yavuz kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli?
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Salı akşamı büyük final oynanması beklenen Masterchef’te Metin Yavuz finalist olmak için bu hafta yarışacak. Masterchef Meyin Yavuz’a dair pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Masterchef Metin Yavuz kimdir? Masterchef Metin Yavuz kaç yaşında, nereli?

Masterchef Türkiye programında sona gelirken son üçe kalan yarışmacılar Ayaz, Kıvanç ve Metin oldu. İlk finalist Kıvanç olurken diğer finalistin Ayaz mı yoksa Metin mi olacağı merak konusu. Masterchef’in başından beri dikkat çeken Metin Yavuz Masterchef Türkiye büyük finalde finalist olmak için yarışacak.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu.

MasterChef Türkiye 2022’nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Metin, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

Metin Yavuz nişanlıdır.

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