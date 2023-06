Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Rıfat. Peki, Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR RIFAT KİMDİR?

Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur.

Masterchef Rıfat İzmir Çeşmeli olan yarışmacı, küçüklüğünden beri yemek yapmaya merak duymuş. Ailesi tarafından bu merakı garipsenen Rıfat, üniversite hayatına kadar amatörce bu ilgisini geliştirmeye çalışmış.

Hukuk Fakültesini kazanan MasterChef Rıfat, gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı. Böylece amatör olarak sürdürdüğü yemek yapma merakını, İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümü ile akademik seviyeye çıkarmış oldu.

Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim alan Masterchef Rıfat, Türkiye'nin en iyi restoranları ve otellerinde staj yaparak deneyim kazandı. Genç aşçı, üniversite mezuniyeti sonrasında ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı.

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi.

Masterchef Rıfat sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu yapmaya, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı.