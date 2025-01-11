MasterChef şampiyonu belli oldu. Canlı yayında açıklandı

MasterChef 2024-2005 sezonu şampiyonu bu akşam belli oldu. Finale kalan Kerem ile Onur, MasterChef son kez kozlarını paylaştı. Büyük final canlı yayında ekrana geldi.

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MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonu büyük finali ekrana geldi. Altı aydır süren yoğun mücadele sonrasında finale kalan ilk isim Onur, ikinci isim Kerem olmuştu.

Şeflerin oyları ise MasterChef 2024 şampiyonunu belirlendi. Şampiyon Onur oldu.

En çok puanı alan isim MasterChef'in 5. şampiyonu oldu.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

31 yaşındaki Onur Üresin, aşçılık kariyerine 16 yaşında başladı. Masterchef Onur Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık Bölümü mezun.

İngiltere'de kazandığı uluslararası mutfak deneyimi ile yarışmada ön plana çıkan isimler arasında.

MasterChef Onur yarışmada şeflere iki kez kaşık attırarak adından sıkça söz ettirmeyi başardı.