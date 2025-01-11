MasterChef şampiyonu belli oluyor. Canlı yayında açıklanacak

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MasterChef şampiyonu belli oluyor. Canlı yayında açıklanacak

TV8'de yayınlanan MasterChef 2024 şampiyonu bu akşam belli olacak. Finale Onur ve Kerem kaldı.

MasterChef 2024-2005 sezonu şampiyonu bu akşam belli olacak. Finale kalan Kerem ile Onur, MasterChef son kez kozlarını paylaşacak. Büyük final canlı yayında ekrana gelecek.

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MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonu büyük final bu akşam ekrana gelecek. Altı aydır süren yoğun mücadele sonrasında finale kalan ilk isim Onur, ikinci isim Kerem oldu.

Şeflerin oyları ise MasterChef 2024 şampiyonunu belirleyecek. En çok puanı alan isim MasterChef'in 5. şampiyonu olacak.

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