MasterChef şampiyonu belli oluyor. Canlı yayında açıklanacak

MasterChef 2024-2005 sezonu şampiyonu bu akşam belli olacak. Finale kalan Kerem ile Onur, MasterChef son kez kozlarını paylaşacak. Büyük final canlı yayında ekrana gelecek.

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MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonu büyük final bu akşam ekrana gelecek. Altı aydır süren yoğun mücadele sonrasında finale kalan ilk isim Onur, ikinci isim Kerem oldu.

Şeflerin oyları ise MasterChef 2024 şampiyonunu belirleyecek. En çok puanı alan isim MasterChef'in 5. şampiyonu olacak.