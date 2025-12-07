MasterChef 2025'te şampiyon belli oldu. Yarışmayı Sezer Dirican kazandı, Özkan Akan ise ikinci oldu.

Sözcü'ye konuşan Dirican, final yarışmasını 'tek kupa, iki şampiyon' olarak niteleyerek "Altı–altı buçuk aylık bir serüvendi. Her gün bir kişi yükseldi, eleme eleme finale kadar geldik. Dün çok güzel sonuçlandı" dedi.

'BABA GİBİ GÖRÜYORUM'

MasterChef jürileriyle ilişkisini de anlatan Dirican, her şefin kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ancak Mehmet Yalçınkaya'nın yerinin ayrı olduğunu söyledi.

Dirican'ın açıklamaları şöyle:

"Mehmet Şef benim için bir baba figürü, Somer Şef evin büyük abisi gibi, eğlenceli; Danilo Şef de evin küçük kardeşi gibi. Hepsini ayrı seviyorum."

'AİLEM İSTEMEDİ'

"Henüz küçük yaşlarda aşçı olma kararı verdiğini ancak "Tekstil Mühendisliği" okuduğunu belirten şef, "Ailem aşçılığın zor bir meslek olduğunu bildiği için istemedi. Onların istediği bölümü okudum, bölüm birincisi oldum. Ama kendi kararlarımı alacak yaşa geldiğimde ‘Ben aşçı olmak istiyorum’ dedim. Şampiyonluk kupasını da anneme, aileme verdim"

GEÇEN YIL ELENMİŞ

Geçen yıl da yarışmaya başvurduğunu ancak ikinci turda elendiğini söyleyen şef Dirican, bu yıl tekrar başvurarak hedefine ulaştığını anlattı.

SEZER DİRİCAN KİMDİR?

Sezer Dirican, 1995 yılında Amasya’da doğdu.

Profesyonel aşçılık alanında kariyerine genç yaşlarda adım atan Dirican, farklı restoranlarda mutfak kadrolarında görev yaptı.

Çeşitli mutfaklarda Chef de Partie (istasyon şefi) olarak çalışan yarışmacı, 7 yıldan uzun süredir mutfak tecrübesine sahip.