MasterChef Sergen köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı. ''Benim aptallığım'' diyerek her şeyi anlattı

MasterChef Sergen Özen, geçen yıl yarışmayı 4. Tamamladıktan sonra memleketi Tekirdağ’da bir köfteci dükkanı açmıştı. Özen, 3 ay önce açtığı dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Sosyal medyada bu konuda çok fazla soru alan MasterChef Sergen TikTok'ta açıklama yaptı.

Geçtiğimiz sezonunun başarılı isimlerinden MasterChef Sergen, 3 ay işletebildiği köfteciyi kapatmak zorunda kalmasının sebebini açık açık anlattı.

Ortakları tarafından sözleşmenin değişmesiyle şoke olan MasterChef Sergen "İş yaparken yeni sözleşmeyi imzalattılar ben de okumadım imzaladım bu benim aptallığım. Okumadan hiçbir şeyi imzalamayın" dedi.

Ortaklarının 30 yıl isim hakkını aldığını da açıklayan yarışmacı daha sonra isim hakkını kurtarmayı başardığını da söyledi. Çalışanlarının işsiz kaldığını anlatan MasterChef Sergen onlar için de elinden geleni yaptığını ifade etti.

