MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son dönemde özel yaşamıyla adından en çok söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
MasterChef Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu ilişkisi çatırdıyor mu? Yaş farkıyla gündem olmuşlardı
MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile yaşadığı ilişki magazin gündeminin odağı olmuştu. Aralarındaki büyük yaş farkıyla sıkça konuşulan ikiliden, ilişkileriyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Taner Yener
Ünlü şef, 2021 yılında 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanarak yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sivrioğlu’nun özel hayatı merak konusu olmaya devam etti.
Boşanma sonrasında bir süre 31 yaşındaki Pınar Kayabaşı ile birliktelik yaşayan Somer Sivrioğlu, bu ilişkisini sessizce sonlandırmıştı. Ardından ünlü şefin adı, Ayşe Özyılmazel ile anıldı.
Somer Sivrioğlu, son olarak ise dijital içerik uzmanı Tilbe Uslu ile aşk yaşıyordu. Kendisinden 25 yaş küçük Uslu ile yaşadığı bu ilişki, sosyal medyada paylaştıkları ilginç pozlarla sıkça gündeme geliyordu.
Özellikle yatakta çekilen ayak pozları ve küvette verdikleri pozlarla çok konuşulan ikilinin ayrıldığı yönündeki iddialar ortaya atıldı.
Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken gelişme, Somer Sivrioğlu ve Tilbe Uslu’nun birbirlerini sosyal medya platformlarında takipten çıkmaları oldu. Bu hamle, ayrılık dedikodularını güçlendirdi.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
25 Mayıs 1971 İstanbul doğumlu Somer Sivrioğlu, İkizler burcu ve Fenerbahçe taraftarı.
2001'de evlenmiş ve 2021 yılında boşandı. Derin ve Deniz adında iki çocuğu var.
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans için 1995-96 yıllarında Avustralya'ya gitmiş; burada restoran yöneticiliği ve şeflik yapmıştır. Ardından Sidney'de Efendy isimli restoranını açtı.
2018 yılından beri MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biridir.
David Dale ile birlikte "Türk Mutfağında Bir Macera: ANADOLU" (Anatolia: Adventures in Turkish Cooking) isimli bir yemek kitabı kaleme almıştı.
Hem Türkiye'de (Etiler/Efendy) hem de Avustralya'da (Sidney/Efendy Restaurant ve Anason Meze Bar) toplamda 3 restoranı bulunuyor.
ÖDÜLLERİ
2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü
2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
2013 Yerel İşletme Ödülü
GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Şefi Ödülü (2018)
2020 Small Business Champion Ödülleri – Efendy Balmain En İyi Restoran Ödülü
TİLBE USLU KİMDİR?
Tam adı Canselin Tilbe Uslu olan isim, yaratıcı dijital içerik uzmanıdır. Girişimci kimliği ve sanata olan ilgisiyle biliniyor.
Edirne doğumludur; eğitim hayatı için İstanbul'a taşınmıştı.
2013-2017 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.
2017-2021 arasında İstanbul Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı.
Dijital içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi alanlarında uzmandır. Kendi ajansı olan Vox Creative Agency’nin kurucu ortağıdır.
İlgi alanları arasında sanat, tiyatro, dans ve yüzme yer alıyor.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine geldi.