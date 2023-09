MasterChef All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri de Tolga Şener. 2022 sezonunda yarışan MasterChef Tolga Şener bu hafta All Star’da kırmızı takımda yarışıyor. MasterChef Tolga’nın hayatına dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Tolga kimdir? MasterChef All Star Tolga Şener kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF TOLGA ŞENER KİMDİR?

MasterChef 2023 sezonunda yer alan Tolga Şener, 32 yaşında ve doğuma büyüme Ankaralı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Tolga Şener'in mesleği de aşçılık.

Gastronomi mezunu yarışmacı, mesleğini devam ettirdiğini ve gastronomi alanında kendini geliştirdiğini söylüyor.

Tolga Şener yarışmanın başında kendisini şu sözlerle tanıtmıştı: ''Adım soyadım Tolga Şener. 31 yaşındayım. Ankaralıyım. Yarışmaya Ankara'dan geldim. Aşçıyım, son iki yıldır. Astronom mezunuyum ama gastronomiye döndüm diyebilirim. Bu yoldaki en iyi arkadaşım sakinliğim olacak."

Masterchef 2022'ye yedeklerden dahil olan Tolga, Masterchef'i 6. olarak tamamlamıştır.