MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye 2025’in 30 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde heyecan yine doruktaydı.

Kırmızı takımın kaybettiği oyunun ardından eleme potasına giden 7. yarışmacı da belli oldu.

Şeflerin belirlediği özel tabağı hazırlamak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, hem yaratıcılık turunda hem de bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Ancak bu turda başarısız olan Hilal, şeflerin kararıyla eleme hattına gönderildi.

MasterChef Türkiye 2025 – 4. Hafta Eleme Adayları

Gizem

Mert

İrem

Cansu

Çağlar

Sümeyye

Hilal

Kırmızı takımın üst üste kayıpları sonrası bu hafta eleme potasına toplam 7 yarışmacı girdi.

Pazar günü ekrana gelecek eleme gecesinde bu isimlerden biri MasterChef hayaline veda edecek.