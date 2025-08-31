MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye 2025’te oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası haftanın 7. eleme adayı da belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025’in 30 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde heyecan yine doruktaydı.

Kırmızı takımın kaybettiği oyunun ardından eleme potasına giden 7. yarışmacı da belli oldu.

yarisma1.jpg

Şeflerin belirlediği özel tabağı hazırlamak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, hem yaratıcılık turunda hem de bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Ancak bu turda başarısız olan Hilal, şeflerin kararıyla eleme hattına gönderildi.

yemek.jpg

MasterChef Türkiye 2025 – 4. Hafta Eleme Adayları

Gizem

Mert

İrem

Cansu

Çağlar

Sümeyye

Hilal

masterchef1.jpg

Kırmızı takımın üst üste kayıpları sonrası bu hafta eleme potasına toplam 7 yarışmacı girdi.

Pazar günü ekrana gelecek eleme gecesinde bu isimlerden biri MasterChef hayaline veda edecek.

Son Haberler
Göçmen botu sürüklendi, 48 kişi kurtarıldı
Göçmen botu sürüklendi, 48 kişi kurtarıldı
Sokak ortasında cinayet. Eşi ve çocuğunun yanında dehşet
Sokak ortasında cinayet. Eşi ve çocuğunun yanında dehşet
32 saat zorunlu su kesintisi yapılacak
32 saat zorunlu su kesintisi yapılacak
MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı belli oldu
MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı belli oldu
Giyim mağazasına molotofkokteyli saldırı
Giyim mağazasına molotofkokteyli saldırı