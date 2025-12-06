Özkan ile birlikte finalde yarışacak ikinci isim, yaratıcı tatlılar üzerine verilen mücadele sonrasında belirlendi. Şef adayları Hakan, Sezer ve Çağatay, hayallerindeki kupayı kazanmak için hem lezzet hem de sunum açısından en iyi tabakları hazırlamak için kıyasıya yarıştı.

FİNALE YÜKSELEN İSİM SEZER OLDU

Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda, finale yükselen isim Sezer oldu. Bu sonuçla birlikte MasterChef 2025 finalinde yarışacak isimler Özkan ve Sezer olarak kesinleşti.

SEZER’İN TABAĞINA KAŞIK ATILDI

Sezer sunumuyla herkesi şaşırttı. Etna yanardağını tatlısını yapan Sezer’in tabağına kaşık atıldı.

KİM KAÇ PUAN TOPLADI?

Hakan: 64,5 puan

Çağatay: 66 puan

Sezer: 70 puan

Büyük final için geri sayım başlarken, yarışmacıların heyecanı dorukta. Şimdiden merakla beklenen finalde, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele yaşanacak.