MasterChef Türkiye’de künefe gerginliği

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda yer aldığı yarışmada 3’lü düello heyecanı yaşandı.

Şefler bu turda yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi.

Yarışmacı Oğuzhan’ın, Danilo Şefin “Sormak istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna “Bir soru hakkımız var değil mi şef? Bu yemek nasıl yapılıyor?” şeklinde yanıt vermesi Mehmet Şef'i kızdırdı.

Sinirlenen Mehmet Şef bir anda ayağa kalkarak yarışmacının yanına gitti. “Şaka mı yapıyorsun? Sen künefe yedin mi? Gördün mü? Ne soruyorsun?” diyerek tepki gösteren şef, ardından yarışmacıya başka tatlıları tanıyıp tanımadığını da sordu. Oğuzhan'ın sorular karşısında yaşadığı gerginlik yüzüne yansıdı.

Üç yarışmacı arasında yapılan değerlendirmede Mehmet Şef, en başarılı künefenin Oğuzhan’a ait olduğunu açıkladı.

Yarışmanın bir diğer dikkat çeken anı ise Dilan'ın sözleri oldu. Kazananın açıklanmasını beklerken kolyesini tutması üzerine Somer Şef kolyenin anlamını sordu. Dilan ise duygusal bir açıklamada bulundu: “Depremde kaybettiğim kardeşimin kolyesi. Başarımı ona armağan edecektim ama bu bile bir başarı, bence ikinci olmak.”