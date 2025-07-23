MasterChef Türkiye'de şok ayrılık! Gözyaşları içinde terk etti

Ana kadroya katılacak ilk 10 yarışmacının belli olduğu MasterChef’te beklenmedik bir olay yaşandı. MasterChef’in iddialı yarışmacısı Rukiye Öztürk, ağlayarak yarışmadan çekildi.

GÖZYAŞLARIYLA TERK ETTİ

Yarışmanın iddialı isimlerinden Rukiye Öztürk 'Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum' diyerek gözyaşları içinde önlüğünü çıkarttı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Öztürk'ün o anları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'keşke bırakmasaydı', 'önlüğü hak etmişti', 'yanlış karar oldu' gibi yorumlar yapıldı.