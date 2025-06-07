‘MasterChef Türkiye’de yeni sezon başlıyor

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yarışma, 14 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlıyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın oturduğu program, yine yaz sezonuna damga vuracağa benziyor. İlk tanıtımda bunun sinyalleri verildi. Fragman, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bu durum, izleyicinin MasterChef’i özlediğini gösteriyor. Hafta içi veya hafta sonu, hangi günler yayınlanırsa yayınlansın, MasterChef Türkiye için hiç fark etmiyor. Reytinglere yıllardır damga vuruyor. Elbette bunun nedenleri var. Programın kitlesi oturmuş. Yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyorlar. Jürilerin samimiyeti izleyiciye geçiyor. Halk seviyor. Şefler, işinin uzmanı kişiler. Yaz sezonuna alternatif arayanlar için en ideal seçeneklerden birisi.

El lezzetine ve tabağına güvenen şeflerin kadroya girmek için kıyasıya rekabet edeceği programda yarışmacılar, yaptıkları birbirinden lezzetli yemekler ve sunumlarıyla jüri üyelerini etkilemeye çalışacak. Şimdiden reytingi bol olsun.

Oyunculuktan şarkıcılığa iddialı geçiş

Oyuncu Gamze Topuz, şarkıcılığa ilk adımını attı. Topuz, ‘Yel Alsın’ eserini Sea Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Gamze Topuz’a ait şarkının düzenlemesini Mustafa Haybat yapmış. Şarkıya Mustafa Sefa Bildiren’in yönetmenliğinde eğlenceli bir de klip çekilmiş. Oldukça enerjik bir şarkı olan ‘Yel Alsın’, tam yazın ruhuna uygun bir çalışma olmuş.

Gamze Topuz, oyunculuktaki başarısını söz yazarlığı ve yorumculuğuyla da ortaya koymuş. Samimi sözleri, kıpır kıpır müziğiyle ‘Yel Alsın’ı keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Her zamana ait bir hikâye var

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, 3 senedir kapalı gişe oyunlarına devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sahnelenen oyun, ilk kez 11 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın performansları ile büyük övgü toplayan oyun, 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarıyor. Seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’, bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği oyunun kadrosunda Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Caner Alkaya da yer alıyor.