MasterChef yarışmacısı hayat hikayesiyle jürileri şoke etti! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef’te bu yıl birbirinden yetenekli yarışmacıların mücadelerini izlerken hayat hikayeleriyle de dikkat çekiyorlar. Diğer sezonlardan farklı olan MasterChef’e birbirinden iddialı yarışmacıların yer alacağı şimdiden belli oluyor. MasterChef'in son bölümüne kick boks şampiyonu Elif Adatepe Gülşen damga vurdu.

Köfteli hünkarbeğendi yaparak yarışmaya katılan 2 çocuk annesi Elif Adatepe Gülşen, kick boks şampiyonu olduğunu söylemesiyle şefleri şoke etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2019 yılında darp edildiğini ve ardından dövüş sporlarına merak sardığını söyleyen yarışmacı, o dönem ''O kadar kendimi güçsüz hissettim ki'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Elif Adatepe Gülşen, 2022'de Türkiye Şampiyonu, 2023'te Balkan Şampiyonu ve Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı.

İKİNCİ TURA GEÇMEYE HAK KAZANDI

Şimdilerde ise bir spor salonunda Kick Box ve WU Su alanında spor eğitmenliği veren Elif Adatepe Gülşen, Somer Şef ve Mehmet Şef'ten Evet alarak ikinci tura geçmeye hak kazandı.