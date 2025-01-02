Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Barbaros Yoloğlu'nun babası Nüvit Yoloğlu’nu kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Barbaros’un yakın arkadaşı Alican Sabunsoy başsağlığı diledi.

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

MasterChef Barbaros, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı ve ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etti.

Barbaros Yoloğlu 2020 yılında Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.