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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

MasterChef 2022 yarışmasında mücadele hız kesmeden sürüyor. Kırmızı ve mavi takım haftanın sonuna geldi ve bir isim veda ediyor. Takımların yarışları sonunda dört isim potaya girmişti, pazar akşamı ise iki aşamalı oyun sonunda bir yarışmacı MasterChef hayallerine elveda diyor.

Galeri Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 07:44
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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

TV8'de lezzet serüveni devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım hafta boyu tezgah başında tüm enerjileri ile kıyasıya rekabet etti. Art arda kaybeden kırmızı takımdan üç isim potada yerini alırken mavi takımdan ise sadece Kıvanç eleme adayı oldu. Pazar akşamı iki aşamalı oyunla potadaki dört isim elenmemek için mücadele ediyor. İşte, MasterChef'te kazanan ve kaybeden.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

İki takım yarışmacıları hafta boyu son 7'ye kalabilmek için büyük çaba sarf etti. Takım oyunları sonunda ise kırmızı takımdan üç, mavi takımdan da 1 yarışmacı eleme potasında yerini aldı.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

Haftanın eleme adayları Kıvanç, Burak Kaya, Ayaz ve Büşra olmuştu. Pazar akşamı dört isim, iki aşamalı eleme oyununa çıktı. İlkinde muşmula ve yer fıstığı ile yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi. Yarışmanın ikinci aşamasında da MasterChef'in en zor tabağı istendi.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

İlk turda çıkarılan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve puanlar verildi. Ayaz ilk oylamada 19, Kıvanç 20, Burak Kaya 15, Büşra ise 15 puan aldı. Dört isim ikinci aşamaya geçti.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

Mehmet Şef, 'MasterChef'in en problemli yemeği ile tanıştırıyoruz.' diyerek kutuyu açtı. Yarışmacılar ikinci aşamada uskumru dolma yapıyor. İkinci puanlamada sonucunda da Ayaz 39 puan aldı ve potadan ilk çıkan isim oldu. Kıvanç'ın 38 puan alması eleme potasından ikinci çıkmasını sağladı. Burak Kaya 35 puanla yarışmaya devam ediyor.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

Büşra'nın balığının yırtık olduğunu belirten şefler toplamda Büşra'ya 23 puan verdi ve yarışmaya veda eden son isim Büşra oldu.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

8'inci olarak yarışmaya veda eden Büşra hakkında Mehmet Şef, 'Gerçekten çok başarılısın, ben bir şef olarak yanılmak isterdim. Çok kaliteli bir insansın, duruşunla, karakterinle. Çok centilmence yarıştın. Hiç kıvırmadın, neyse o. Sana lakap taktık 'Demir lady' diye. Acayip kaliteli iş yapıyorsun ama MasterChef'in en kritik konularından biri hız ve zaman. Sana başarılar dliyoruz.' sözlerini kullandı.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

Danilo Şef Büşra için, 'Üzüldük. Çünkü, inanıyorduk ki seninle çok daha fazla ileri gidebilirdik. Çok başarılı olacaksın, hiç bir şüphemiz yok. İyi ki tanıştık, ellerine sağlık.' dedi.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

Somer Şef'in sözleri ise, 'Bu bizim de başımıza ilk kez geliyor. İlk yediye giriyoruz ve kadın yarışmacımız kalmadı. Kalite kendini hemen belli eder. Son derece içten, son derece güler yüzlüsün... Pırıl pırıl bir şekilde geldin, yarıştın ve gidiyorsun. MasterChef 'in 8. si olarak seni bir kez daha tebrik ediyoruz.' oldu.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

MasterChef hayallerine veda eden Büşra, 'Böyle hayal etmemiştim. Ama bazen ne kadar çabalasak da olmuyor. Geldiğim gibi gitmek isterim, yani kendimi tutmak isterim. Beni göz yaşı ile görmeyşin isterim. Söyledikleriniz çok değerli, kıymetli. Çok stresliydi ama sizden çok şey öğrendim. Kendimin farkına vardım bazı konularda. Bundan sonraki hayatımda yemek yapmaya devam edeceğim. Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Buradan hatalarla gidiliyor. Vardır bir hayır diyorum şefim. Bugün çok mutluydum sabahtan. Ben çok mutlu olduğum zamanlar çok kötü şeyler olur, hissediyordum. Yediye giremedim, sizi yedi erkekle baş başa bırakmak istemezdim, en çok buna üzülüyorum. Siz de beni unutmayın şefim.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu

Güler Sabancı'ya söz verdiğini belirten MasterChef Büşra, 'Kupayı alıp geleceksin buna inanıyorum demişti, onu gerçekleştiremedim. Ama onu burada çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum.' dedi.

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