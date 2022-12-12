﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu

MasterChef hayallerine veda eden Büşra, 'Böyle hayal etmemiştim. Ama bazen ne kadar çabalasak da olmuyor. Geldiğim gibi gitmek isterim, yani kendimi tutmak isterim. Beni göz yaşı ile görmeyşin isterim. Söyledikleriniz çok değerli, kıymetli. Çok stresliydi ama sizden çok şey öğrendim. Kendimin farkına vardım bazı konularda. Bundan sonraki hayatımda yemek yapmaya devam edeceğim. Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Buradan hatalarla gidiliyor. Vardır bir hayır diyorum şefim. Bugün çok mutluydum sabahtan. Ben çok mutlu olduğum zamanlar çok kötü şeyler olur, hissediyordum. Yediye giremedim, sizi yedi erkekle baş başa bırakmak istemezdim, en çok buna üzülüyorum. Siz de beni unutmayın şefim.