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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Finale yaklaştıkça işler daha da zorlaşıyor. Ekrana gelen son eleme bölümde ise yarışmaya bir isim daha veda etti. İlk 8'e kalan isimler belli oldu.

Galeri Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 07:42
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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Mavi takım kaptanı Ayaz, kırmızı takım kaptanı Gamze eşliğinde yarışmacılar hafta boyunca takım mücadelelerine çıktı. Üç eleme adayı kırmızı takımdan çıkarken bir gitme adayı da mavi takımdan oldu.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Potada yer alan isimler; Burak Kaya, Büşra, Tolga ve Gamze oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar ilk etapta ağaç kavunu diğer adıyla pomelo ile yaratıcı tabaklar çıkardı. MasterChef jürisi tabakları değerlendirdi ve puanlarını verdi.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

En yüksek puanı 18 ile Büşra aldı ve ikinci aşamaya geçildi. İkinci oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Bruscetta'yı yaptı.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Büşra jüri üyelerinden toplam 29 puan aldı. Burak Kaya ise toplam 34 puana ulaştı ve ilk 8'e girmeye hak kazandı. Jüriler Tolga'nın tabağında özellikle tuz fazlalığına vurgu yaptı. Tolga toplam 28 puana ulaştı.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

İkinci oyunda düşük puan alsa da Büşra elenmekten kurtuldu. Son ikiye Gamze ve Tolga kaldı. Gamze toplam 25 puana ulaştı.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Yarışmaya veda eden isim Gamze oldu. Gamze, Masterchef'i dokuzuncu olarak tamamladı.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Oldukça üzülen Gamze şu açıklamayı yaptı: Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim.

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Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Kazandıklarımı cebime koyup erken de olsa buradan veda edeceğim. Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı.İlk 8'e kalan isimler şöyle; Büşra, Tolga, Burak Kaya, Ayaz, Görkem, Metin, Kıvanç ve Yağız.

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