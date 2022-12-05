Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Kazandıklarımı cebime koyup erken de olsa buradan veda edeceğim. Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı.İlk 8'e kalan isimler şöyle; Büşra, Tolga, Burak Kaya, Ayaz, Görkem, Metin, Kıvanç ve Yağız.