Masterchef'te eleme gecesi. Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Mavi takım kaptanı Ayaz, kırmızı takım kaptanı Gamze eşliğinde yarışmacılar hafta boyunca takım mücadelelerine çıktı. Üç eleme adayı kırmızı takımdan çıkarken bir gitme adayı da mavi takımdan oldu.
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Potada yer alan isimler; Burak Kaya, Büşra, Tolga ve Gamze oldu. Eleme potasında yer alan yarışmacılar ilk etapta ağaç kavunu diğer adıyla pomelo ile yaratıcı tabaklar çıkardı. MasterChef jürisi tabakları değerlendirdi ve puanlarını verdi.
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En yüksek puanı 18 ile Büşra aldı ve ikinci aşamaya geçildi. İkinci oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Bruscetta'yı yaptı.
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Büşra jüri üyelerinden toplam 29 puan aldı. Burak Kaya ise toplam 34 puana ulaştı ve ilk 8'e girmeye hak kazandı. Jüriler Tolga'nın tabağında özellikle tuz fazlalığına vurgu yaptı. Tolga toplam 28 puana ulaştı.
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İkinci oyunda düşük puan alsa da Büşra elenmekten kurtuldu. Son ikiye Gamze ve Tolga kaldı. Gamze toplam 25 puana ulaştı.
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Yarışmaya veda eden isim Gamze oldu. Gamze, Masterchef'i dokuzuncu olarak tamamladı.
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Oldukça üzülen Gamze şu açıklamayı yaptı: Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim.
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Kazandıklarımı cebime koyup erken de olsa buradan veda edeceğim. Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı.İlk 8'e kalan isimler şöyle; Büşra, Tolga, Burak Kaya, Ayaz, Görkem, Metin, Kıvanç ve Yağız.