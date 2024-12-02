MasterChef'de elenen yarışmacı belli oldu! Hayranları şokta

Sevilen yarışmacılar Masterchef Şirin ve Masterchef Kaan juri üyeleri önünde kararı beklerken büyük heyecan yaşandı.

Başarılı yarışmacı Kaan 9. haftanın elenen ismi oldu. Şirin ise 10. haftaya kalmaya hak kazandı.

Mehmet Şef, Kaan'ı 'güzel adam' olarak değerlendirdi. Tüm yarışmacılara ağabeylik yaptığı için kutladı. Somer Şef ise Kaan için hayatı gerektiği kadar hayatı ciddiye alan, iş disiplinin yüksek bir şef olarak değerlendirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaan ise "6 aydır, ne kadar güzel yedik, ne kadar güzel eğlendik. Hepiniz güzel insanlar. Herkesin yolu açık olsun' sözleri ile veda etti. Kaan "Aşkala sevgiyle kalın" diyerek kalp işareti yaptı.

Dayısını kaybeden Kaan bu hafta zor günler geçirmişti.

MASTERCHEF KAAN KİMDİR?

1995'te Konya'da dünyaya geldi. Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesini tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden derece ile mezun oldu. Ardından Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.