MasterChef'e aşk itirafı damga vurdu! Yarışmacı 'Onunla konuşmam yasak' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi!

MasterChef'in son bölümüne Nisa'nın aşk itirafı damga vurdu. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Nisa’nın Barış'la aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Kiminle aşk yaşadığına dair net bir bulgu olmasa da Nisa, yeni bölümde kendi kendini ifşa etti.

“ESKİ YARIŞMACI OLDUĞU İÇİN KONUŞMAM YASAK”

Danilo Şef'e elenen bir yarışmacıyla aşk yaşadığını söyleyen Nisa, 'Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak.' 'Onunla konuşamıyorum ya o beni biraz yıpratıyor. Telefonla da konuşmam yasak benim onunla. Siz olursa görürseniz selam söyleyin' diyerek şeften yardım istedi.

Sosyal medyada olay olan o anların ardından yarışmacının kiminle aşk yaşadığı merak edildi.