MasterChef'e damga vurmuştu! Estetiklerle bambaşka birine döndü

Kendine has tavırları ve lezzetli yemeleri ile MasterChef 2021 sezonuna damga vuran Azize Polat yarışmanın ardından verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi.

ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYDI

MasterChef'te yarıştığı dönemde yaptırdığı estetiklerden söz eden

Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" ifadelerini kullanmıştı.

Yarışmaya Adana'dan katılan Azize Polat, Masterchef 2021'e yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.

KİLO VERMİŞTİ

MasterChef All Star'a da katılıp başarılı tabaklara imza atan Azize Polat, yarışmaya katılabilmek içinse 30 kilo verdiğini dile getirmişti.

SON HALİ OLAY OLDU

Son olarak 2023 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye All-Star'da yarışan Azize Polat şimdi de son haliyle gündem oldu.

Ünlü ismi gören bazı sosyal medya kullanıcıları 'bambaşka biri olmuş', 'çok değişmiş', 'güzelleşmiş' gibi yorumlarda bulundular.