MasterChef'e devam edecek mi? Beyza Huri Aydın geri döndü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'e devam edecek mi? Beyza Huri Aydın geri döndü!

Masterchef'in Uşak'ta çekilen bölümünde yarışmacı Beyza Huri Aydın bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Günler sonra yarışmaya gelen isim devam edip etmeyeceğini açıklayacak.

TV8'de sevilerek takip edilen yarışma programı MasterChef'te geçtiğimiz günlerde kötü bir kaza yaşanmıştı.

MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Beyza, programın dış çekimde yapıldığı bir bölümde yarışma esnasında o an ki heyecanla pişen böreğin tepsisini ters çevirmiş ve kızgın yağ yüzüne gelmişti.

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Hastaneye kaldırılan yarışmacı o günden beri programa devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Doktorlardan gelecek kararı beklediklerini söyleyen MasterChef jürilerinden Somer Sivrioğlu yarışma esnasında Beyza'nın sağlık durumu yakından takip ettiklerini söylemişti.

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Yayınlanan son bölümde Beyza yarışmaya yüzündeki bandaj ile çıktı. Büyük bir kaza atlatan Beyza'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Yarışmacılardan Onur'un Beyza'nın geleceğini rüyasında gördüğü de dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Yüzüne kızgın yağ dökülen yarışmacının yarışmaya devam edip etmeyeceği bir sonraki bölümde açıklanacak.

Yarışma jürisi Somer şef, "Yarışmaya devam edecek misin?" diye sorunca Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." dedi.

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