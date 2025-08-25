MasterChef’e veda eden isim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de heyecan verici eleme gecesi tamamlandı. Gecenin sonunda MasterChef’e veda eden 3. yarışmacı da ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye'de çekişme tüm hızıyla sürerken, bir yarışmacı daha düşlerine veda etti.

Eleme potasında bulunan isimler, şeflerin takdirini almak için kıyasıya çaba gösterdi.

Eleme potasında Hilal, Ayten, İhsan, Bilal, Mert, Sezer ve Cansu olmak üzere yedi yarışmacı bulundu.

Yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için en üst performanslarını ortaya koydular.

Gecenin son yemeğinde yarışmacılar, Uskumru Taratür yemeği hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu.

Şefler, yemeklerin lezzeti, sunumu ve tekniklerini değerlendirerek bir eleme gerçekleştirdi.

1.jpg

Uskumru Taratür yemeğini diğer yarışmacılara nazaran daha başarısız yapan Bilal, MasterChef düşlerine veda etti.

Bilal, yarışmadan ayrılırken duygusal dakikalar yaşadı.

Bilal, yarışma boyunca sergilediği performansla öne çıkmıştı.

Fakat, eleme gecesinde öteki yarışmacılardan daha düşük bir performans göstererek yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

