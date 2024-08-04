MasterChef'in ana kadrosuna giren son isim belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'in ana kadrosuna giren son isim belli oldu

MasterChef Türkiye, dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu bir finale sahne oldu. Yarışmada, ana kadroya girecek son yarışmacı belirlendi.

Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi, Nigar, Beyza, Emre, Kaan ve Kerem gibi isimlerin daha önce kadroya katıldığı yarışmada, Mehmet Şef ve Danilo Zanna, yarışmacılara son şanslarının olduğunu vurguladı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde gerçekleşen yarışmada, ana kadroya girecek son yarışmacı belirlendi.

Son eleme turunda yarışmacılardan taş kadayıf yapmaları istendi. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu, Adel, Sevim, Mehmet, Beyza Nur ve Nevzat ikinci tura yükseldi.

Bu turda ise yarışmacılardan bezelye ile oluşturucu bir tabak ortaya koymaları istendi.

Heyecan dolu bir bekleyişin ardından, Mehmet Şef tarafından yapılan açıklama ile MasterChef'in 20. yarışmacısı Nevzat olarak belirlendi.

Böylece, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak tüm isimler belli oldu. Sercan ve Zeynep ise yedek olarak yarışmaya devam edecek.

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta yaşanırken, yarışmacılar arasındaki rekabet ve lezzet dolu mücadele tüm gözleri ekrana kilitliyor.

66ae47c62a36a3daf145c51a.webp

İlgili Haberler
MasterChef'te olaylı gece. Yemeğin içinden çıkan mide bulandırdı
MasterChef Mehmet Şef zayıflama sırrını açıkladı. 40 bedene düştü
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı
Masterchef’in ünlü şefi Mehmet Şef babasını anlattı. 'Bu kadar özleyeceğimi bilseydim'
Son Haberler
Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray konuşması ortaya çıktı Spor
Arda Güler ve İlkay Gündoğan'ın Galatasaray konuşması ortaya çıktı
Call of Duty oyunlarında hile yapanlar yandı. 65 bin oyuncu engellendi Teknoloji
Call of Duty oyunlarında hile yapanlar yandı. 65 bin oyuncu engellendi
Çorum’da anız yangını paniği Yerel Haberler
Çorum’da anız yangını paniği
Önce tartıştığı ağabeyini öldürdü sonra aynı silahla intihar etti Yaşam
Önce tartıştığı ağabeyini öldürdü sonra aynı silahla intihar etti
Nemli bir cilde kavuşmanın yolları Sağlık
Nemli bir cilde kavuşmanın yolları
Otellerdeki pahalılığın sebebini anlattı Ekonomi
Otellerdeki pahalılığın sebebini anlattı
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı! Magazin
İyi Aile Çocuğu'ndaki Kemal Sunal’ın güzel sevgilisi bakın kim çıktı!