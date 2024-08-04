MasterChef'in ana kadrosuna giren son isim belli oldu

Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Ezgi, Nigar, Beyza, Emre, Kaan ve Kerem gibi isimlerin daha önce kadroya katıldığı yarışmada, Mehmet Şef ve Danilo Zanna, yarışmacılara son şanslarının olduğunu vurguladı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğinde gerçekleşen yarışmada, ana kadroya girecek son yarışmacı belirlendi.

Son eleme turunda yarışmacılardan taş kadayıf yapmaları istendi. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonucu, Adel, Sevim, Mehmet, Beyza Nur ve Nevzat ikinci tura yükseldi.

Bu turda ise yarışmacılardan bezelye ile oluşturucu bir tabak ortaya koymaları istendi.

Heyecan dolu bir bekleyişin ardından, Mehmet Şef tarafından yapılan açıklama ile MasterChef'in 20. yarışmacısı Nevzat olarak belirlendi.

Böylece, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak tüm isimler belli oldu. Sercan ve Zeynep ise yedek olarak yarışmaya devam edecek.

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta yaşanırken, yarışmacılar arasındaki rekabet ve lezzet dolu mücadele tüm gözleri ekrana kilitliyor.