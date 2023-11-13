MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu

MasterChef All Star’ın son bölümünde eleme oyunun final kısmında Cemre, Alican, Dilara ve Tanya kaldı. Peki dün Masterchef'te kim elendi?

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 1
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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 2

MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Son dörde kalan yarışmacılar Cemre, Alican, Dilara ve Tanya Somer Şef'in tarifi Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle'ı yaptı.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 3

Somer Şef'in yemeğini en iyi yapan Eski şampiyon Cemre son 4'ten 1. olarak çıktı.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 4

Yine kendi senesinde Cemre'nin şampiyon olurken yendiği MasterChef eski 2.'si Alican'dan son dörtten 2. olarak adını yeni haftaya yazdırdı.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 5

Son ikiye ise Dilara ve Tanya kaldı.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 6

MasterChef'in bu haftaki bölümünde elenen isim yarışmanın en çok sevilen ismi Tanya oldu.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 7

Tanya'nın ismi açıklanmasından sonra Dilara gözyaşlarına hakim olamadı. Tanya ise 'Ağlama' diyerek telkin etmeye çalıştı.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 8

Somer Şef yaptığı açıklamada "Seni ne kadar sevdiğimizi söylememize gerek yok. Bizim senle tanışmamız MasterChef'ten bile önce Kıbrıs'a ilk geldiğimde Tanya'nın ailesinin yemeklerini yemiştim orada Tanya demişti MasterChef'e gelmek istiyorum. Bir kere kendisi eğitimci kitabı var. Hatta bazı yaptığımız yemeklerde o kitabı referans aldık. " dedi.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 9

Elenen isim Tanya ise "Ben daha fazla gidebilirdim ama 14. olmak da güzel öncelikle aileme ve tüm Kıbrıs'a teşekkür ediyorum. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ben ülkemi çok severim bu yolda kültürüme çok sahip çıkacağım. Ceketi giymeyi tatbiki çok isterdim ama benim için önemli olan sevmek sevilmek." dedi.

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MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu 10

Hemen hemen kimseyle sorun yaşamayan ve herkesin sevdiği Tanya'yı tüm yarışmacılar ayakta alkışladı.

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