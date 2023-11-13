MasterChef’in en sevilen ismi elendi. Gözyaşları sel oldu

Elenen isim Tanya ise "Ben daha fazla gidebilirdim ama 14. olmak da güzel öncelikle aileme ve tüm Kıbrıs'a teşekkür ediyorum. Benim her zaman çok yanımda oldular. Ben ülkemi çok severim bu yolda kültürüme çok sahip çıkacağım. Ceketi giymeyi tatbiki çok isterdim ama benim için önemli olan sevmek sevilmek." dedi.