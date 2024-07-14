MasterChef’in muhteşem dönüşü

++++++++++++

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğuna oturduğu TV8’in sevilen yarışması MasterChet Türkiye, 14 Haziran’da ekran yolculuğuna başlamıştı.

8. sezonuyla izleyici karşısına çıkan MasterChef, Euro 2024 maçlarının olduğu günlerde liderliği kaçırsa da bu akşam tamamlanacak şampiyonanın ardından artık reytinglerin galibi olacağının sinyallerini verdi. Önceki akşam ekrana gelen yeni bölümünde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) birinciliği kimseye kaptırmadı. MasterChef, izleyici oturmuş, 7’den 70’e herkesin izlediği bir program. Hangi eve konuk olursanız olun, nereye giderseniz gidin, mutlaka MasterChef’in açık olduğu bir televizyon kanalı görürsünüz. Şefler, işinin uzmanı kişiler. Halkın onlara büyük bir sevgisi var. Bu da zaten reytinglere yansıyor.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef, yaz akşamlarına alternatif arayanlar için en ideal programlardan birisi. Reytingleri bol olsun.

Sibel Erdoğan şarkıcı oldu

+++++++++++++

Bugüne kadar çok sayıda unutulmaz şarkıya imza atan Emrah, 40. sanat yılını kutladığı saygı albümü projesinde farklı isimlerin okuduğu şarkılarını paylaşmaya devam ediyor.

Emrah’ın son olarak yayınladığı şarkıyı yorumlayan isim dikkat çekti. Emrah’ın Şubat 2022’de boşandığı, çocukları Eleysa ve Elyesa’nın annesi eski eşi Sibel Erdoğan, stüdyoya girerek söz ve müziği Emrah’a ait ‘Seni Seviyorum’ şarkısını okudu. Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan projenin 16. şarkısı ‘Seni Seviyorum’u öyle güzel yorumlamış ki, dinlerken hayran kaldım, insanı yormuyor.

Sibel Erdoğan, bu çalışmayla şarkıcılığa da adımını atmış oldu. Umarım, devamı gelir. Ben yorumunu beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Kahkahaya boğacak gösteri

+++++++++++++

Yasemin Sakallıoğlu, ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli oyunu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 23 Temmuz’da sevenleriyle buluşacak.

Harbiye’de tek kişilik gösteri yapan ilk kadın komedyen ünvanını elinde bulunduran Yasemin Sakallıoğlu, kendi yaşamından birbirinden komik hikâyelere yer verdiği gösterisini izleyecek olanlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Komedyen, dansçılar ve sürpriz sahne şovuyla kahkaha dolu bir gösteriye imza atacak.

Yasemin Sakallıoğlu gösterisinde; aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerinden yardım alarak esprili bir dille aktarıyor.