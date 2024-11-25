MasterChef'in sevilen ismi Mertcan yarışmaya veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef'in sevilen ismi Mertcan yarışmaya veda etti

Çok izlenen yemek yarışma programında bu hafta MasterChef'in sevilen yarışmacısının elenmesi hayranları üzerinde şoke etkisi yarattı.

Verilen ıstakoz yemeğini en kötü yapan yarışmacılar jüri üyeleri tarafından MacterChef Semih ve Masterchef Muratcan olarak belirlendi.

Ancak başarılı yarışmacı Muratcan'ın temizlemeyi unuttuğu ıstakoz elenmesine neden oldu. Eleme sonucunun açıklandığı anlarda gerilimin doruğa çıktığı yarışmada bir sonraki haftaya geçmeyi hak kazanan Semih ise ecel terleri döktü.

mertcanelendi.jpg

Mehmet Şef, ekmek ve ıstakozda yaptığı hataları sıraladıktan sonra Mertcan'ın çalışma şeklini ve vizyonunu çok beğendiğini söyleyerek genç yarışmacıya övgüler yağdırdı.

Muratcan yarışmada daha elemelerde neredeyse şefler kaşık attıracak bir performans sunmuş ve başarıları ile göz doldurmuştu.

Son Haberler
Apple’ın televizyon hayali sürüyor
Apple’ın televizyon hayali sürüyor
Arda Güler'li Real Madrid, Leganes’i rahat geçti
Arda Güler'li Real Madrid, Leganes’i rahat geçti
Manchester United, Ruben Amorim yönetimindeki ilk maçında 1 puana razı oldu
Manchester United, Ruben Amorim yönetimindeki ilk maçında 1 puana razı oldu
MasterChef'in sevilen ismi Mertcan yarışmaya veda etti
MasterChef'in sevilen ismi Mertcan yarışmaya veda etti
Bankaların itibarı nerede kaldı?
Bankaların itibarı nerede kaldı?