MasterChef'in sevilen ismi Muratcan yarışmaya veda etti

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MasterChef'in sevilen ismi Muratcan yarışmaya veda etti

Çok izlenen yemek yarışma programında bu hafta MasterChef'in sevilen yarışmacısının elenmesi hayranları üzerinde şoke etkisi yarattı.

Verilen ıstakoz yemeğini en kötü yapan yarışmacılar jüri üyeleri tarafından MacterChef Semih ve Masterchef Muratcan olarak belirlendi.

Ancak başarılı yarışmacı Muratcan'ın temizlemeyi unuttuğu ıstakoz elenmesine neden oldu. Eleme sonucunun açıklandığı anlarda gerilimin doruğa çıktığı yarışmada bir sonraki haftaya geçmeyi hak kazanan Semih ise ecel terleri döktü.

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Mehmet Şef, ekmek ve ıstakozda yaptığı hataları sıraladıktan sonra Mertcan'ın çalışma şeklini ve vizyonunu çok beğendiğini söyleyerek genç yarışmacıya övgüler yağdırdı.

Muratcan yarışmada daha elemelerde neredeyse şefler kaşık attıracak bir performans sunmuş ve başarıları ile göz doldurmuştu.

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