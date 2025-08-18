Masterchef'te 17 Ağustos veda eden isim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef'te 17 Ağustos veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de eleme gecesi coşkusu yaşandı. Eleme hattındaki adaylar yarışmada kalabilmek için çaba harcadı.

2025 MasterChef Türkiye’de yarışmacılar eleme hattından çıkmak için gayret gösterdi.

Eleme hattında bulunan İlhan, İhsan, Merve, Çağatay, Çağlar, Ayten ve Cansu elenmemek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Klasik, Yassı ve Nektarin olarak bilinen üç ayrı şeftali yarışmacılara sunuldu.

Bu malzemelerle yaratıcılık turu gerçekleştirildi.

68a23cd51a18ea7422f5a130.webp

Eleme hattından ilk çıkan kişi Cansu oldu.

Eleme hattından sıyrılan ikinci isim ise İhsan oldu.

Üçüncü kişi de Çağatay olarak açıklandı.

Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in yorumları ardından gecenin elenen yarışmacısı kesinleşti.

17 Ağustos Pazar bölümü, yapılan yarışmada MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Merve oldu.

Son Haberler
Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti
Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti
İsrailliler o ülkede mahsur kaldı!
İsrailliler o ülkede mahsur kaldı!
Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift ölü bulundu
Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift ölü bulundu
Söke’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Söke’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı