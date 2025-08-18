Masterchef'te 17 Ağustos veda eden isim belli oldu

2025 MasterChef Türkiye’de yarışmacılar eleme hattından çıkmak için gayret gösterdi.

Eleme hattında bulunan İlhan, İhsan, Merve, Çağatay, Çağlar, Ayten ve Cansu elenmemek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Klasik, Yassı ve Nektarin olarak bilinen üç ayrı şeftali yarışmacılara sunuldu.

Bu malzemelerle yaratıcılık turu gerçekleştirildi.

Eleme hattından ilk çıkan kişi Cansu oldu.

Eleme hattından sıyrılan ikinci isim ise İhsan oldu.

Üçüncü kişi de Çağatay olarak açıklandı.

Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in yorumları ardından gecenin elenen yarışmacısı kesinleşti.

17 Ağustos Pazar bölümü, yapılan yarışmada MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Merve oldu.