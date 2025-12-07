Türkiye'nin en popüler şeflerinden olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oylarıyla MasterChef Türkiye 2025'in şampiyonu sonunda açıklandı.

Özkan Akan ve Sezer Dirican'ın finale çıktığı ve şampiyonluk için yarıştığı MasterChef'te ilk iki etapta Özkan 43, Sezer ise 41 puan aldı.

İMZA TABAKLARINDA BÜYÜK KAPIŞMA

Özkan ve Sezer, imza tabaklarıyla finalde büyük bir kapışma yaşadı. Şeflerin oylarıyla MasterChef 2025'in kazanan ismi canlı yayında açıklandı. Sezer Dirican, 65 puan alarak rakibi Özkan Akan'ı eledi ve MasterChef Türkiye'nin 2025 şampiyonu oldu.

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican

SEZER DİRİCAN KİMDİR?

Sezer Dirican, 1995 doğumlu ve 30 yaşında, aslen Amasya doğumludur. Profesyonel aşçılık yapmaktadır ve 7 yıldan fazla süredir mutfak sektöründe aktif olarak çalışmaktadır. İstanbul'dan MasterChef Türkiye yarışmasına katılmıştır. Kariyerinde çeşitli restoranlarda Chef de Partie (istasyon şefi) pozisyonunda görev yapmıştır.

Sezer Dirican, MasterChef Türkiye'ye ilk kez 2024 sezonunda katılmış, ancak üçlü düellolarda yarışmaya veda etmiştir. 2025 sezonunda ise yarışmaya tekrar katılarak başarılı performansıyla ana kadroya girmeyi başarmıştır. Yarışmadaki güçlü yönleri arasında teknik bilgisi, yaratıcılığı, disiplinli çalışma tarzı ve deniz ürünleri konusundaki ustalığı yer almaktadır. Ayrıca yarışmada tabak sunumunda estetik ve modern yorumlarıyla dikkat çekmektedir.

Özellikle MasterChef 2025 sezonunda yengeçli-karides hamuru, mango sosu ve balık türleri içeren yaratıcı tabaklar sunmuş, jüri tarafından olumlu değerlendirilmiştir.