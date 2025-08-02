MasterChef'te ana kadroya giren 19. isim belli oldu

Masterchef Türkiye'ye dördüncü gruptan ana kadroya giren isimler Hakan Altunbaş, Tunahan Onhan ve Sümeyye Şahin oldu.

Kalan yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İlk turda yarışmacılardan uykuluk kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi.

İlk turun sonunda hazırlanan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu.

Şefler tadımın ardından ilk turu başarıyla geçen yarışmacıları açıkladı; Sercan, Elif, Mert, Merve, İlhan, Gamze ve Ali İhsan oldu.

Uykuluğu en iyi kullanan yarışmacı ise Merve oldu.

İkinci turda yarışmacılardan kalburabastı hazırlamaları istendi. Gecenin sonunda hazırlanan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Şeflerin verdiği karara göre son ikiye Elif ve Merve kaldı.

Masterchef kadroya giren 18. isim belli oldu

Merve Gezgin, rakiplerini eleyerek Masterchef 2025 kadrosuna girmeyi başaran 19. yarışmacı oldu.