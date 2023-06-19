MasterChef All Star kadrosuyla başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Masterchef’te ana kadroya giren beşinci yarışmacı kim oldu? Masterchef 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda altıncı bölüme dair kesitler yer alıyor.

MASTERCHEF ALL STAR 5. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da kadroya giren 5. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli oldu.

Tadım sonrası ana kadroya dahil olan beşinci yarışmacı Rıfat oldu.

Hakan, Mustafa ve Rıfat arasında geçen kıyasıya rekabeti Rıfat kazandı.

MasterChef jürisi, yarışmacılardan taş kadayıf yapmalarını istedi. Adana'nın meşhur tatlısını en iyi yapanlar arasında Rıfat, Batuhan, Mustafa ve Hakan yer aldı.

Yaratıcılık etabında ise beyin ve garam masala ile yarışmacılar kozlarını paylaştı.

Sezonun ana kadroya giren ilk yarışmacıları belli oldu. Bu isimler: Güzide, Suna, Eda, Batuhan ve Rıfat.