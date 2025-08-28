Masterchef’te ana kadroya giren isim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef Türkiye'de yedeklerden ana ekibe katılan 3. yedek isim 27 Ağustos bölümünde ortaya çıktı.

2025 MasterChef Türkiye tüm temposuyla sürüyor.

Beğenilen yarışmada bu akşam yedek yarışmacılar ana ekibe yükselmek için çaba gösterdi.

Bu çerçevede Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in seçtiği yemeklerle yedek yarışmacılardan ana ekibe çıkan isim netleşti.

YEDEKLERDEN ANA EKİBE KİM DAHİL OLDU?

Ana ekibe girebilmek için yedek kadrodaki yarışmacılar, şeflerin belirlediği güç tariflerle gece boyunca yarıştı.

Şeflerin incelemelerinin ardından MasterChef Türkiye 2025 ana ekibe giren 3. yarışmacı Nisa oldu.

