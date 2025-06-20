MasterChef'te daha önce böylesi görülmedi! 18 yaşındaki yarışmacı jüriyi mest etti

MasterChef 2025 ön eleme turunda 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ hazırladığı tabakla adeta jüriyi büyüledi. 'Keşat Sat'ı yapan Tunahan jüriden tam not aldı.

MASTERCHEF TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Ön elemede jüriyi büyüleyen 18 yaşındaki yarışmacı yaptığı Keşan Satır et'i ile jüri üyelerini mest etti. 18 yaşında olmasına rağmen genç yarışmacı yaptığı yemek ve kariyeriyle şeflerin dikkatini çekti.

JÜRİ NEREDEYSE KAŞIK ATIYORDU

Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti Keşan Satır et'i yorumlayan Tunahan Yaykındağ hem sunumu hem de tabağının lezzetiyle şeflerden 3 evet aldı.

18 yaşındaki yarışmacının yaptığı tabak sosyal medyada gündem oldu. Yarattığı tabakla jüri üyelerini adeta büyüleyen genç yarışmacı, MasterChef tarihinde daha ilk eleme turunda kaşık alma noktasına gelen ilk isim oldu.

“MASTERCHEF'İN ALTIN ÇOCUĞU OLABİLİRSİN”

Danilo Zanna "Senin tabağın kaşığa çok yaklaştı!" dedi. Mehmet Şef ise Tunahan'a "Sen MasterChef'in altın çocuğu olabilirsin" dedi.