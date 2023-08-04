MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın son takım oyununu oynayarak eleme potasına girecek isimleri belirledi. MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım çikolatadan yemek ve tatlılar yapacak. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da ödül oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan çikolatalı tatlılar yapmalarını isteyecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Hangi takımın çikolata kullanarak yaptığı tatlılardan ödül oyununu kazanacağı bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlığı Azize kazandı.

MasterChef Azize kurallar gereği eleme potasına girecek birinin isminin söylemesi gerekiyordu. Azize eleme potasına Berker’i gönderdi.

Eleme potasında mavi takım en çok Çağatay’a oy atarak yeni eleme adayı Çağatay oldu.

MasterChef All Star’da kırmızı takım dün akşamın galibi oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

ESRA (Kaptan)

SERGEN

DİLARA

AYAZ

ALİCAN

SEFA

AZİZE

ÇAĞATAY

BERKER

RIFAT

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?