MasterChef All Star’da yarışmacılar takım oyunu oynadı ve kaybeden takım eleme potasına gidecek yarışmacı için mücadele verdi. MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarışacak. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan 17 Ağustos depremi nedeniyle deprem bölgesinden gelen yemekleri yapmalarını isteyecek. Burada kaybeden takım eleme potasına gitmemek için yarışacak.

Ayrıca 6 Şubat depreminde bölgede vatandaşlara yardım eden çeşitli meslek gruplarına mensup vatandaşlar stüdyoda yemeklerin tadımı için ağırlanacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Böylece Barbaros üst üste iki dokunulmazlığı kazandı.

Barbaros bireysel dokunulmazlığı kazandığı için eleme adayı olarak Alican'ın adını söyledi.

Kaybeden mavi takım eleme potasında dördüncü eleme adayı olarak Sefa’yı seçti.