MasterChef’te eleme potasına gidenler belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 26 Ağustos 2025 tarihli yeni bölümünde yarışmacılar eleme potasına girmemek için tüm marifetlerini ortaya koydu.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda bulunduğu yarışmada dokunulmazlığı alan kişi rahat bir pota akşamı geçiriyor. Peki ama dokunulmazlığı hangi ekip kazandı, eleme adayı kim seçildi?

MasterChef Türkiye’de bu hafta oynanan kaptanlık etabını Eylül kazanmıştı. Eylül Kırmızı takım kaptanı olarak Çağlar’ı tercih etti.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi ekip kazandı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında yapılan dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucu en başarılı tabağı hazırlayan Özkan dokunulmazlığı elde etti. Özkan, İrem’i eleme potasına yolladı.

Takım üyeleri arasında yapılan oylamada en fazla oyu alan Mert ikinci olarak eleme potasına dahil oldu.