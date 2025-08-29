Masterchef'te eleme potasına kimler gitti?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı programda yarışmacılar yeniden tezgâh başına çıktı.

MasterChef Türkiye’de bu hafta gerçekleşen kaptanlık oyununu Eylül kazandı.

Eylül Kırmızı ekip kaptanı olarak Çağlar’ı seçti.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise mavi ekip kazandı.

Kırmızı ekip oyuncuları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda şeflerin incelemesi sonucu en başarılı tabağı hazırlayan Çağlar dokunulmazlığı elde etti.

Dokunulmazlık kazanan Çağlar, Gizem’i elenme potasına gönderdi.

Takım üyeleri arasında yapılan oylamada en fazla oyu alan Cansu dördüncü olarak elenme potasına gitti.

Haftanın eleme adayları şöyle: