MasterChef’te gerilim tırmanıyor! Onur "Hiç iyi değilim" diyerek bir anda ağlamaya başladı

MasterChef Türkiye'de ceket mücadelesi sürüyor. Final öncesi geri sayım devam ederken, yarışmada dikkat çekici anlar yaşanıyor. Özellikle Onur'un yaşadıkları gündem oldu.

DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?

İkinci oyunun ardından puanlar şöyle dağıldı: Eda 41 puan, Onur 45 puan, Erim 47 puan ve Şirin 40,5 puan. Bu sonuçlarla, 47 puan toplayan Erim dördüncü ceketin sahibi oldu. İlk ceketi Beyza, ikinci ceketi Kerem kazanmıştı; üçüncü ceket ise Semih'e gitti.

ONUR NEDEN AĞLADI?

MasterChef Türkiye'de ceketler dağıtılırken, yarışma boyunca başarısıyla dikkat çeken Onur henüz bir ceket kazanamadı. En son, MasterChef fragmanında gösterilen duygusal anlarıyla gündeme geldi. "Ben hiç iyi değilim şef" diyen Onur, herkesi şaşırttı. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seyirciler Onur'un ağladığı anlara tepki gösterdi ve torpil iddiaları yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada "Siz bizimle alay mı ediyorsunuz?", "Hakkın yendi", "Yazık, bu strese değer mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.