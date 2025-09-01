Masterchef'te haftanın eleneni belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların beğenilen yarışması Masterchef'te dördüncü haftanın sonunda bir yarışmacı daha elendi ve hayallerine veda etti.

Masterchef'te dördüncü haftanın sonunda yarışmacılar çift aşamalı tabak hazırladı ve şeflere sundu.

Çift kademeli yarışmada şefler yarışmacılardan ilk etapta 'Kuşkonmaz' ile yaratıcılık göstermelerini talep etti.

İkinci aşamaya kalan Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert'e Somer Şef'in tabağı 'Ördek Pastilla' yapmaları istendi.

İkinci kısımda sona kalan Hilal ile Çağlar arasında şefler tercih yapmak durumunda kaldı.

En başarısız tabağı hazırlayan kişi Masterchef'e veda etti.

Masterchef’te 4. haftada kim gitti? Gecenin sonunda beklenmedik teklif

Şefler o yarışmacının Hilal olduğunu açıkladı.

Hilal bugün son tabağını sundu ve Masterchef düşlerine veda etti.

