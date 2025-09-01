Masterchef'te haftanın eleneni belli oldu

Masterchef'te dördüncü haftanın sonunda yarışmacılar çift aşamalı tabak hazırladı ve şeflere sundu.
Çift kademeli yarışmada şefler yarışmacılardan ilk etapta 'Kuşkonmaz' ile yaratıcılık göstermelerini talep etti.
İkinci aşamaya kalan Çağlar, Hilal, Cansu ve Mert'e Somer Şef'in tabağı 'Ördek Pastilla' yapmaları istendi.
İkinci kısımda sona kalan Hilal ile Çağlar arasında şefler tercih yapmak durumunda kaldı.
En başarısız tabağı hazırlayan kişi Masterchef'e veda etti.
Masterchef’te 4. haftada kim gitti? Gecenin sonunda beklenmedik teklif
Şefler o yarışmacının Hilal olduğunu açıkladı.
Hilal bugün son tabağını sundu ve Masterchef düşlerine veda etti.