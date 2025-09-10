Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jüri sandalyesinde bulunduğu programda gecenin sonunda eleme potasına giden iki yarışmacı da kesinleşti.

MasterChef Türkiye’de bu hafta yapılan kaptanlık mücadelesini Hakan elde etmişti.

Hakan ise Kırmızı takım kaptanı olarak İrem’i seçti.

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım aldı.

Kırmızı ekip yarışmacıları arasında gerçekleştirilen dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi tabağı çıkaran Murat Can dokunulmazlığı kazandı.

Murat Can, Nisa’yı eleme potasına gönderdi.

Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada Çağlar ve Ayla aynı sayıda oy alınca takım kaptanı İrem, Ayla’yı ikinci olarak eleme hattına gönderdi.