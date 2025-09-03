MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu

MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları ilk dokunulmazlığı kazanmak için tezgâhlarının başına geçti. Gecenin sonunda eleme potasına giden isimler belli oldu.

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bağışıklık oyunu geride kaldı.

Yeni mavi ve kırmızı ekip yarışmacıları hedeflerine devam edebilmek için tüm marifetlerini sergiledi.

Peki, 2 Eylül 2025 MasterChef Türkiye bağışıklık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim seçildi?

68b710752232a99f288b5e4f.webp

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bağışıklık oyununu Kırmızı ekip kazandı.

Kırmızı takım içinde oynanan bireysel bağışıklığı elde eden isim ise Sümeyye oldu.

Gerçekleştirilen oylamanın sonucunda MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk elenme adayları Sercan ve Özkan oldu.

Son Haberler
ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu
ABD, Karayipler'de bir gemiyi vurdu
Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü
Otomobil ağaca çaptı: 1 ölü
Durdurulan otomobilden 3 FETÖ şüphelisi çıktı
Durdurulan otomobilden 3 FETÖ şüphelisi çıktı
MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu
MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu
13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi
13 yaşındaki çocuğu döven şahsa ev hapsi