MasterChef’te haftanın ilk eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bağışıklık oyunu geride kaldı.

Yeni mavi ve kırmızı ekip yarışmacıları hedeflerine devam edebilmek için tüm marifetlerini sergiledi.

Peki, 2 Eylül 2025 MasterChef Türkiye bağışıklık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim seçildi?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bağışıklık oyununu Kırmızı ekip kazandı.

Kırmızı takım içinde oynanan bireysel bağışıklığı elde eden isim ise Sümeyye oldu.

Gerçekleştirilen oylamanın sonucunda MasterChef Türkiye 2025'te haftanın ilk elenme adayları Sercan ve Özkan oldu.