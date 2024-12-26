MasterChef'te heyecan dorukta! Dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de, final öncesi beyaz ceketler dağıtılmaya devam ediyor. Kerem, Onur ve Eda'dan sonra dün akşamki bölümde dördüncü beyaz ceketi kazanacak yarışmacı da belirlendi.

DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİM ALDI?

Erim, Beyza ve Semih arasında geçen çekişmeli mücadelede Beyza, en iyi tabakları sunarak en yüksek puanları topladı ve beyaz ceketi kazandı.

MasterChef Türkiye'de artık son bir ceket kaldı. Bu akşam Erim ve Semih, son ceket için kıyasıya yarışacak.

MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ederken, dördüncü beyaz ceketin sahibi belirlendi. Kaybeden isim, 2024 sezonunu altıncı olarak tamamlayacak.