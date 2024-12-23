Masterchef’te heyecan dorukta! İlk ceketin sahibi belli oldu... Sosyal medyadan yorum yağdı

İki aşamalı yapılan oyunda yarışmacılar yaptıkları tabakları şeflere beğendirmeye çalıştılar. Günün sonunda ceketin kazananı belli oldu.

Şefler ilk turda 3 ürünün ön plana çıkmasını istedi. Yarışmacılardan sarı kanat, rezene ve limon tuzu ile bir ürün yapmaları istendi. İkinci etapta ise şef tabağı yapıldı.

İKİNCİ TURUN TABAĞI ÖMÜR ŞEF'TEN OLDU

Masterchef'e konuk olan Ömür Şef yarışmacılardan "Müceddere” Kilis mutfağına ait bir yemek yapmalarını istedi. İlk ceketi kazanan isim, Kerem oldu. Kerem, toplamda 51 puan alarak yarışmaya ilk ceketi giyen isim oldu ve büyük bir avantaj elde etti.

Kerem'in ceketi alması sosyal medyada büyük bir sevinçle karşılandı ve "Hak etti" yorumları yapıldı. İşte yapılan yorumlar:

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

İlk ceket ait olduğu kişiyi buldu, işte bu paha biçilemez bir mutluluk.

İlk ceketi Kerem aldı çok hak etmişti zaten umarım finale kalıp şampiyon olursun çok hak ediyorsun duruşunla karakterinle saygınla ve bilgeliğin ile en çok sen hak ediyorsun şampiyonluğu bu arada ceket baya yakışmış.

Bir diğer kullanıcı ise, Bir ceket bu kadar yakışabilir. O kadar mutlu oldum, gurur duydum ki. Puanlar açıklanırken ceketi kazandığını fark ettiğin ilk andaki o heyecanın umarım söylentiler asılsız çıkar hak etmediğin şekilde veda etmezsin şefim.